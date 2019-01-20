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Лидер Суперлиги Химик уступил Киев-Баскету

Лидер Суперлиги Химик уступил Киев-Баскету
18:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: "Химик" уступил БК "Киев-Баскет" в Суперлиге Пари-Матч.

Лидер Украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч южненский "Химик" в воскресенье, 20 января, прервал свою победную серию, проиграв на своей площадке столичной команде "Киев-Баскет".

Поединок "Химик" - "Киев-Баскет" завершился со счетом 72:79 (22:21, 19:20, 13:13, 18:25).

Самымы результативными у хозяев стали Кристиан Дион Джонс, Деон Джеверн Едвин и Александр Рябчук, набравшие по 14 очков, в составе гостей - Павел Крутоус (17) и Морис Крик (14).

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Турнирное положение: "Химик" - 33 очка (после 19-ти игр), БК "Запорожье" - 31 (19), "Днепр" - 31 (19), "Киев-Баскет" - 29 (18), "Николаев" - 24 (16), "Политехник" - 23 (19), БК "Одесса" - 22 (16), "Черкасские Мавпы" - 17 (14).

В другом матче игрового дня БК "Одесса" принимала "Черкасские Мавпы".

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Суперлига, БК Химик, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет.
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