НБА: Команды Михайлюка и Леня потерпели поражения

Новости спорта: Лейкерс уступили Голден Стэйт, Михайлюк набрал 5 очков.

Легкий нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк и центровой Атланты Хоукс Алексей Лень сыграли в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги против Голден Стейт Уорриорс (111:130) и Орландо Мэджик (103:122) соответсвенно.

За 19 минут на паркете Святослав заработал 5 очков, сделав 3 подбора, отдав 2 результативные передачи и совершив 1 блок-шот, а также он дважды сфолил.

2 из 4 бросков Михайлюка оказались успешными, в том числе 1 из 2 трехочковых, а коэффициент его полезности составил 3.

Если Михайлюк отыграл неплохо, то об Алексее такое тяжело сказать. Лень, проведя в матче 14 минут, набрал всего 2 очка, совершил 4 подбора, отдал 1 ассист и поставил 1 блок-шот. Украинский центровой удачно попал 1 раз и 7 бросков из игры, промазав при этом 3 трехочковых 2 штрафных.

В общей сложности его коэффициент полезности составил - 2.

Также смотрите лучшие моменты Лейкерс - Уорриорс:

и Хоукс - Мэджик:

Также: «Филадельфия» - «Хьюстон» - 121:93, «Юта» - «Портленд» - 104:109, «Нью-Йорк» - «Оклахома-Сити» - 109:127, «Кливленд» - «Чикаго» - 88:104, «Милуоки» - «Даллас» - 116:106.