НБА. Томпсон не планирует покидать Голден Стэйт

Новости спорта: Атакующий защитник Голден Стэйт Клэй Томпсон решил остаться в клубе.

Баскетболист Голден Стэйт Уорриорз Клэй Томпсон хочет продолжить выступления в составе команды, сообщает в своем Твиттере журналист Марк Медина.

Следующим летом атакующий защитник получит статус неограниченно свободного агента, но он собирается снова подписать соглашение с Уорриорз независимо от того, останется ли в команде легкий форвард Кевин Дюрант.

Томпсон всю карьеру провел в составе Голден Стэйт, с которым трижды становился чемпионом НБА.

В нынешнем сезоне он сыграл в 51 игре, набирая 21,8 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 2,0 передачи в среднем.