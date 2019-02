Адетокунбо и ЛеБрон выбрали игроков на Матч всех звезд НБА

В НБА состоялся драфт игроков на Матч звёзд, который состоится 17 февраля в Шарлотт. Уже второй год капитаны по очереди выбирают в свои команды игроков, получивших приглашение.

ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) первым выбирал игроков стартовой пятерки, Яннис Адетокунбо (Милуоки) – игроков резерва.

Джеймс в стартовую пятерку выбрал Кевина Дюранта (Голден Стэйт), Кайри Ирвинга (Бостон), Кавая Леонарда (Торонто) и Джеймса Хардена (Хьюстона).

В запас команды вошли Энтони Дэвис (Нью-Орлеан), Клэй Томпсон (Голден Стэйт) Дэмиэн Лиллард (Портленд), Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити), Ламаркус Олдридж (Сан-Антонио), Карл-Энтони Таунс (Миннесота), Брэдли Бил (Вашингтон) и Дуэйн Уэйд (Майами).

