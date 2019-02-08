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Адетокунбо и ЛеБрон выбрали игроков на Матч всех звезд НБА

Адетокунбо и ЛеБрон выбрали игроков на Матч всех звезд НБА
11:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: По ходу выбора игроков капитаны совершили трейд.

В НБА состоялся драфт игроков на Матч звёзд, который состоится 17 февраля в Шарлотт. Уже второй год капитаны по очереди выбирают в свои команды игроков, получивших приглашение.

ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) первым выбирал игроков стартовой пятерки, Яннис Адетокунбо (Милуоки) – игроков резерва.

Джеймс в стартовую пятерку выбрал Кевина Дюранта (Голден Стэйт), Кайри Ирвинга (Бостон), Кавая Леонарда (Торонто) и Джеймса Хардена (Хьюстона).

В запас команды вошли Энтони Дэвис (Нью-Орлеан), Клэй Томпсон (Голден Стэйт) Дэмиэн Лиллард (Портленд), Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити), Ламаркус Олдридж (Сан-Антонио), Карл-Энтони Таунс (Миннесота), Брэдли Бил (Вашингтон) и Дуэйн Уэйд (Майами).

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Адетокунбо в свою стартовую пятерку включил Стефена Карри (Голден Стэйт), Джоэла Эмбиида (Филадельфия), Пола Джорджа (Оклахома-Сити) и Кембу Уокера (Шарлотт).

В запас вошли Крис Миддлтон (Милуоки), Никола Йокич (Денвер), Бен Симмонс (Филадельфия), Блэйк Гриффин (Детройт), Д’Анджело Расселл (Бруклин), Никола Вучевич (Орландо), Кайл Лоури (Торонто) и Дирк Новицки (Даллас).

Интересно, что после драфта Матча всех звезд ЛеБрон организовал обмен игроков. Он предложил Адетокумбо защитника Расселла Уэстбрука и забрал вместо него форварда Бена Симмонса. Капитан команды Янниса пошел навстречу сопернику.

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Баскетбол, НБА, Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг, Новости баскетбола, Клэй Томпсон.
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