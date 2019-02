НБА. Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена

Разыгрывающий Оклахомы Расселл Уэстбрук повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена.

В матче регулярного чемпионата НБА с Хьюстон Рокетс (117:112) баскетболист оформил девятый трипл-дабл подряд. Также в этой встрече Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 11 передач, а также совершил 10 потерь.

@russwest44 (21 PTS, 12 REB, 11 AST) records his NINTH straight triple-double in the @okcthunder win, tying Wilt Chamberlain for the most consecutive triple-doubles in @NBAHistory! #ThunderUp pic.twitter.com/I9X7Ctx08p

— NBA (@NBA) 10 февраля 2019 г.