НБА. Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена

Новости спорта: Баскетболист Оклахомы Расселл Уэстбрук близок к тому, чтобы установить новый рекорд НБА.

Разыгрывающий Оклахомы Расселл Уэстбрук повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена.

В матче регулярного чемпионата НБА с Хьюстон Рокетс (117:112) баскетболист оформил девятый трипл-дабл подряд. Также в этой встрече Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 11 передач, а также совершил 10 потерь.

Это 22-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и 126-й в карьере Уэстбрука.

Напомним, Уилт Чемберлен установил рекорд лиги по продолжительности серии трипл-даблов в сезоне-1967/68.