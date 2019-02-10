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НБА. Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена

НБА. Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена
11:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Баскетболист Оклахомы Расселл Уэстбрук близок к тому, чтобы установить новый рекорд НБА.

Разыгрывающий Оклахомы Расселл Уэстбрук повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена.

В матче регулярного чемпионата НБА с Хьюстон Рокетс (117:112) баскетболист оформил девятый трипл-дабл подряд. Также в этой встрече Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 11 передач, а также совершил 10 потерь.

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Это 22-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и 126-й в карьере Уэстбрука.

Напомним, Уилт Чемберлен установил рекорд лиги по продолжительности серии трипл-даблов в сезоне-1967/68.

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НБА, Видео, Новости баскетбола, Басетбол, Расселл Уэстбрук.
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