НБА. Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена

Разыгрывающий Оклахомы Расселл Уэстбрук повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена.
В матче регулярного чемпионата НБА с Хьюстон Рокетс (117:112) баскетболист оформил девятый трипл-дабл подряд. Также в этой встрече Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 11 передач, а также совершил 10 потерь.
@russwest44 (21 PTS, 12 REB, 11 AST) records his NINTH straight triple-double in the @okcthunder win, tying Wilt Chamberlain for the most consecutive triple-doubles in @NBAHistory! #ThunderUp pic.twitter.com/I9X7Ctx08p
— NBA (@NBA) 10 февраля 2019 г.
Это 22-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и 126-й в карьере Уэстбрука.
Напомним, Уилт Чемберлен установил рекорд лиги по продолжительности серии трипл-даблов в сезоне-1967/68.