Баскетбольная сборная Украины прилетела в Словению

Новости спорта: 25 февраля национальная команда сыграет заключительный матч отбора на чемпионат мира.

Мужская национальная сборная Украины прибыла в Любляну, где в понедельник, 25 февраля, проведет заключительный матч квалификации чемпионата мира-2019 против действующих чемпионов Европы словенцев.

Сборная Украины прибыла в Любляну в составе 12 игроков. Не поехал с командой Александр Беликов - форвард «Одессы» не восстановился после травмы спины, которая не позволила ему сыграть и в матче против Черногории. Все баскетболисты, которые были в заявке команды на матч против Черногории, готовы принять участие в матче в Любляне.

Напомним, что 22 февраля Украина уступила Черногории и лишилась шансов на выход на чемпионат мира.