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Баскетбол. Мурзин назвал главную причину очередного поражения сборной Украины

Баскетбол. Мурзин назвал главную причину очередного поражения сборной Украины
09:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинские баскетболисты много ошибались в нападении.

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин прокомментировал поражение команды от Словении (84:85 ОТ) в отборе на ЧМ-2019. Наставник считает, что в игре было слишком много потерь, а плохая реализация штрафных бросков стоила команде победы.

«Это была хорошая игра для обеих команд, интересная для зрителей. Мы получили хороший опыт в этой игре. Каждый игрок получил игровое время на площадке. Это баскетбол», — цитирует тренера официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

«Мы сделали много ошибок в нападении, сделали 20 потерь. Был плохой процент точности штрафных бросков. У нас было хорошее преимущество под кольцом, но плохой процент реализации штрафных не позволил выиграть эту игру. Отмечу, безумный бросок Зорана Драгича на последних секундах, но это баскетбол. Мои поздравления сборной Словении».

Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде

В матче против Словении украинские баскетболисты не сумели удержать преимущество в 18 очков. Украинцы позволили сопернику перевести игру в овертайм, в котором проиграли одно очко.

Отметим, что после поражения от сборной Черногории (74:76) Мурзин также сетовал на большое количество потерь.

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Баскетбол, Евгений Мурзин, Сборная Украины по баскетболу, Сборная Словении по баскетболу, ЧМ-2019 по баскетболу.
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