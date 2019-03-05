Финал четырех Кубка Украины: яркое промо

Новости спорта: Финал четырех Кубка Украины по баскетболу пройдет в Днепре 9-10 марта.

9-10 марта Днепр будет принимать Финал четырех баскетбольного Кубка Украины среди мужских команд.

Первый полуфинальный матч "Политехник" (Харьков) - "Одесса" стартует в субботу в 14.00, сообщает пресс-служба ФБУ.

В этот же день в 17.00 начнется противостояние между действующим обладателем трофея "Днепром" и столичной командой "Киев-Баскет".

Финальный матч состоится 10 марта. Начало о 14.00.

Отметим, что все три поединка Финала четырех в прямом эфире покажет медиа-партнер Федерации баскетбола Украины - телеканал XSport.