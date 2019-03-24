НБА. Голден Стэйт потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет (Видео)

Новости спорта: "Голден Стэйт Уорриорз" уступил "Даллас Маверикс" на своей площадке со счётом 91:126 в матче регулярного чемпионата НБА.

Это поражение стало для "Голден Стэйт" самым крупным домашним за последние 12 лет, после того как в сезоне-2006/07 они проиграли на своей арене "Сан-Антонио Спёрс" — 89:126.

С тех пор в составе "Уорриорз" не осталось ни одного игрока. Главным тренером команды тогда был Дон Нельсон, генеральным менеджером – Крис Муллин, а ведущими баскетболистами – Бэрон Дэвис, Эл Харрингтон, Стивен Джексон, Монте Эллис и Джейсон Ричардсон.

Сезон-2006/07 "Голден Стэйт" закончил на 8-м месте в Западной конференции с соотношением побед и поражений 42-40. В плей-офф "Уорриорз" вначале сенсационно выбили лучшую команду конференции "Даллас Маверикс" — 4-2, а затем уступили "Юта Джаз" — 1-4.