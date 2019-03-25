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Команда Михайлюка вышла в плей-офф G-лиги

Команда Михайлюка вышла в плей-офф G-лиги
14:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Гранд Рэпидз Драйв поборются за победу с 11 другими командами.

Гранд Рэпидз Драйв с 28 победами при 22 поражениях занял пятое место в Восточной конференции G-лиги. Это позволило ему выйти в плей-офф.

Команда Михайлюка сразится в первом раунде с занявшими четвертое место Рэпторс 905. Победитель пары выйдет на победителя регулярного сезона Восточной конференции Лонг Айленд Нетс.

Также за победу в G-лиге сразятся Лейкленд Мэджик, Вестчестер Никс и Уинди Сити Буллз из Восточной конференции. Западная представлена Рио Гранде Вэйли Вайперс, Санта-Круз Уорриорс, Оклахома Сити Блю, Стоктон Кингз, Мемфис Хасл и Солт Лейк Сити Старз.

Гранд Рэпидз Драйв сыграет с Рэпторс 905 27 марта. Начало – в 2 часа ночи по киевскому времени.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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