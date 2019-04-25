Студенты Сумского госуниверситета стали чемпионами Украины по баскетболу 3х3

Новости спорта: 24 апреля в Киеве состоялись финальные соревнования чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди студенческих команд.

Комплекты наград и призовой фонд 24 тыс. грн были разыграны в мужской и женской категориях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В мужской категории сильнейшими оказались студенты Сумского государственного университета, которые в финальной игре разгромно победили Киевский национальный торгово-экономический университет со счетом 22:11.

Среди женских коллективов не было равных девушкам из Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника.

Вице-чемпионками стали представительницы Львовского государственного университета физической культуры, уступившие в решающей игре со счетом 18:11.