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Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют на турнире во Франции

Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют на турнире во Франции
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Сразу три украинские сборные выступят на международном турнире по баскетболу 3х3 BIG Twelve, который с 13-го по 15 июня будет принимать город Вуарон (Франция).

Отметим, что мужская и женская национальные команды Украины готовятся к выступлению на чемпионате мира, а вторая мужская сборная - к Европейским играм, сообщает пресс-служба ФБУ.

Состав сборной Украины (мужчины) - Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Александр Сизов, Антон Давидюк. Тренер - Олег Юшкин.

Сборная-2 (мужчины) - Артем Щепкин, Дмитрий Липовцев, Андрей Кожемякин, Евгений Балабан. Тренер - Тимур Арабаджи.

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Национальная сборная (женщины) - Ольга Мазниченко, Кристина Филевич, Евгегния Спитковська, Анастасия Цюбик. Тренер - Владимир Холопов.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Баскетбол 3х3.
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