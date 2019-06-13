Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют на турнире во Франции

Отметим, что мужская и женская национальные команды Украины готовятся к выступлению на чемпионате мира, а вторая мужская сборная - к Европейским играм, сообщает пресс-служба ФБУ.
Состав сборной Украины (мужчины) - Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Александр Сизов, Антон Давидюк. Тренер - Олег Юшкин.
Сборная-2 (мужчины) - Артем Щепкин, Дмитрий Липовцев, Андрей Кожемякин, Евгений Балабан. Тренер - Тимур Арабаджи.
Национальная сборная (женщины) - Ольга Мазниченко, Кристина Филевич, Евгегния Спитковська, Анастасия Цюбик. Тренер - Владимир Холопов.