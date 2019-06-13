Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют на турнире во Франции

Новости спорта: Сразу три украинские сборные выступят на международном турнире по баскетболу 3х3 BIG Twelve, который с 13-го по 15 июня будет принимать город Вуарон (Франция).