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Матч украинок - среди самых интересных на ЧМ-2019 по баскетболу 3х3

Матч украинок - среди самых интересных на ЧМ-2019 по баскетболу 3х3
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: В Амстердаме (Нидерланды) продолжается чемпионат мира по баскетболу 3х3.

19 июня в борьбу вступает женская сборная Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Женская сборная сегодня сыграет против команд России и Италии. Именно первый матч - против россиянок пресс-служба ФИБА включила в топ-3 самых интересных на чемпионате мира. Соперницы - финалистки чемпионатов мира 2014, 2017 и 2018 годов.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 потерпела поражение во второй игре ЧМ

Напомним, вчера мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 потерпела поражение во втором матче группового раунда чемпионата мира в Амстердаме, уступив России со счетом 14:21.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Женская сборная Украины по баскетболу 3х3, Баскетбол 3х3.
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