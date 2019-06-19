Матч украинок - среди самых интересных на ЧМ-2019 по баскетболу 3х3

Новости спорта: В Амстердаме (Нидерланды) продолжается чемпионат мира по баскетболу 3х3.

19 июня в борьбу вступает женская сборная Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Женская сборная сегодня сыграет против команд России и Италии. Именно первый матч - против россиянок пресс-служба ФИБА включила в топ-3 самых интересных на чемпионате мира. Соперницы - финалистки чемпионатов мира 2014, 2017 и 2018 годов.

Напомним, вчера мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 потерпела поражение во втором матче группового раунда чемпионата мира в Амстердаме, уступив России со счетом 14:21.