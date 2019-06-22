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Европейские игры: украинские баскетболисты 3х3 не вышли из группы

Европейские игры: украинские баскетболисты 3х3 не вышли из группы
16:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинские баскетболисты 3х3 не смогли выйти в плей-офф Европейских игр.

Мужская сбарна Украины по баскетболу 3х3 уступила 22 июня командЕ России в своем третьем матче Европейских игр в Минске.

Результат поединка группы В - 14:21.

Из квартета по разнице мячей в плей-офф с двумя победами, как и у нашей команды, вышли россияне и французы.

Как информировалось ранее, в предыдущих поединках Игр украинские баскетболисты обыграли французов - 18:14 и итальянцев - 21:16.

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Напомним, на Играх Минске, которые завершатся 30 июня, более 4000 атлетов из 50 стран Старого Света разыграют 200 комплектов наград в 15-ти видах спорта.

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Баскетбол, Новости спорта, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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