Европейские игры: украинские баскетболисты 3х3 не вышли из группы

Новости спорта: Украинские баскетболисты 3х3 не смогли выйти в плей-офф Европейских игр.

Мужская сбарна Украины по баскетболу 3х3 уступила 22 июня командЕ России в своем третьем матче Европейских игр в Минске.

Результат поединка группы В - 14:21.

Из квартета по разнице мячей в плей-офф с двумя победами, как и у нашей команды, вышли россияне и французы.

Как информировалось ранее, в предыдущих поединках Игр украинские баскетболисты обыграли французов - 18:14 и итальянцев - 21:16.

Напомним, на Играх Минске, которые завершатся 30 июня, более 4000 атлетов из 50 стран Старого Света разыграют 200 комплектов наград в 15-ти видах спорта.