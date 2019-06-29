Ягупова - лучший бомбардир женского Евробаскета-2019 после двух туров

Новости спорта: В двух матчах Евробаскета-2019 Алина Ягупова набрала 66 очков.

Форвард женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова после 2 туров группового этапа остается лучшим бомбардиром турнира, передает Федерация баскетбола Украины.

В первом матче с Испанией лидер украинской команды набрала 38 очков, во второй встрече с Латвией — 28 очков. Также у Алины лучший показатель эффективности в игре (31,5).

Напомним, оба матча подопечные Горана Бошковича проиграли, но все еще сохраняют шансы на выход из группы.

Для продолжения участия в Евробаскете украинкам нужно побеждать команду Великобритании в воскресенье, 30 июня.