Дюрант проведет переговоры с четырьмя клубами НБА

Об этом сообщает ESPN.Игрок уже отказался от опции автоматического продления контракта с Уорриорз стоимостью 31,5 млн долларов. Теперь Дюрант готов провести переговоры Голден Стэйт о новом соглашении, а также рассмотреть предложения от Бруклин Нетс, Лос-Анджелес Клипперс и Нью-Йорк Никс.
Сообщается, что 30-летний форвард проведет личные встречи со своим менеджером Ричем Клейманом и представителями клубов.
В свою очередь руководство Уорриорз хочет сохранить Дюранта в команде и готово предложить ему новый пятилетний контракт на сумму 221 млн долларов.