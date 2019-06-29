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Дюрант проведет переговоры с четырьмя клубами НБА

Дюрант проведет переговоры с четырьмя клубами НБА
12:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Легкий форвард Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант намерен рассмотреть предложение четырех команд лиги.

Об этом сообщает ESPN.Игрок уже отказался от опции автоматического продления контракта с Уорриорз стоимостью 31,5 млн долларов. Теперь Дюрант готов провести переговоры Голден Стэйт о новом соглашении, а также рассмотреть предложения от Бруклин Нетс, Лос-Анджелес Клипперс и Нью-Йорк Никс.

Сообщается, что 30-летний форвард проведет личные встречи со своим менеджером Ричем Клейманом и представителями клубов.

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В свою очередь руководство Уорриорз хочет сохранить Дюранта в команде и готово предложить ему новый пятилетний контракт на сумму 221 млн долларов.

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Баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Новости баскетбола.
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