Михайлюк набрал 18 очков в Летней лиге НБА

Во второй игре "Детройт Пистонс" встречались с "Портленд Трэйл-Блэйзерс".

"Детройт" одержал уверенную победу со счетом 93:73. Михайлюк провел на паркете 25 минут. За этом время он набрал 18 очков (2/3 двухочковых, 4/10 трехочковых), сделал 3 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 2 потери.

Другой украинец Иссуф Санон провел свой первый матч в Летней лиге за "Вашингтон". "Уизардс" обыграли "Нью-Орлеан" (83:79). Санон провел на паркете 8 минут и совершил 1 подбор.

