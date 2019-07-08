Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Пляжный футбол: сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги
Пляжный футбол: сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги
Нуньес - Холм. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)

Бруклин объявил о подписании Дюранта

Бруклин объявил о подписании Дюранта
10:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Нетс оформили еще одну громкую сделку.

Бруклин Нетс на официальном сайте клуба объявил о подписании форварда Голден Стэйт Уорриорс Кевина Дюранта. Детали соглашения не разглашаются.

Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски сообщал, что Дюрант подпишет четырехлетний контракт, согласно которому заработает в Нью-Йорке 164 миллиона долларов.

Отметим, что вместе с Дюрантом Нетс получили и защищенный пик первого раунда драфта-2020. Уорриорс же в ходе обмена подписали Д’Анджело Расселла, Шабазза Напьера и Тревеона Грэма.

Дюрант в регулярном чемпионате минувшего сезона принял участие в 78 матчах Уорриорс, в среднем за игру набирая 26 очков. В плей-офф он провел 12 встреч и набирал уже средние 32,2 очка. Голден Стэйт дошел до финала, где со счетом 2:4 уступил чемпионский титул Торонто. Сам Дюрант получил травму в финальной серии — форвард порвал ахилл и уже был прооперирован.

Регулярный чемпионат минувшего сезона Бруклин завершил с 42 победами, а в четвертьфинале плей-офф Восточной Конференции уступил Филадельфии 76-ерс (1:4).

Вчера Нетс подписали разыгрывающего Бостон Селтикс Кайри Ирвинга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, БК Бруклин Нетс, НБА, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
02 Сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки-2019
03 Федерер: 15-летняя Гауфф сможет выиграть Уимблдон
04 Ювентус готовит громкий трансфер
05 Свитолина и Ястремская первыми сыграют в 1/8 финала Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь