Бруклин объявил о подписании Дюранта

Новости спорта: Нетс оформили еще одну громкую сделку.

Бруклин Нетс на официальном сайте клуба объявил о подписании форварда Голден Стэйт Уорриорс Кевина Дюранта. Детали соглашения не разглашаются.

Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски сообщал, что Дюрант подпишет четырехлетний контракт, согласно которому заработает в Нью-Йорке 164 миллиона долларов.

Отметим, что вместе с Дюрантом Нетс получили и защищенный пик первого раунда драфта-2020. Уорриорс же в ходе обмена подписали Д’Анджело Расселла, Шабазза Напьера и Тревеона Грэма.

Дюрант в регулярном чемпионате минувшего сезона принял участие в 78 матчах Уорриорс, в среднем за игру набирая 26 очков. В плей-офф он провел 12 встреч и набирал уже средние 32,2 очка. Голден Стэйт дошел до финала, где со счетом 2:4 уступил чемпионский титул Торонто. Сам Дюрант получил травму в финальной серии — форвард порвал ахилл и уже был прооперирован.

Регулярный чемпионат минувшего сезона Бруклин завершил с 42 победами, а в четвертьфинале плей-офф Восточной Конференции уступил Филадельфии 76-ерс (1:4).

Вчера Нетс подписали разыгрывающего Бостон Селтикс Кайри Ирвинга.