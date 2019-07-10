Лейкерс подписали двух игрокоов

Новости спорта: Калифорнийский клуб усилился незадрафтованными талантами.

Лос-Анджелес Лейкерс на своем официальном сайте объявили о подписании контрактов с тяжелым форвардом Эриком Холмэном и центровым Девонте Кейкоком.

Примечательно, что оба баскетболиста не были выбраны на драфте этого года.

Холмэн сыграл 124 матча в студенческой лиге за Миссиссипи Стэйт, набирая в среднем 8,3 очка, 5,6 подбора и 1,6 блок-шота за игру.

Кейкок, в свою очередь, провел 129 матчей за Университет Северной Каролины Уилмингтон, набирая в среднем 12,3 очка и 9,8 подбора за встречу.

Напомним, ранее Лейкерс подписали защитника Эвери Брэдли.