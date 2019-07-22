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Киев-Баскет подписал американского форварда Хилла

Киев-Баскет подписал американского форварда Хилла
22:38 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Очередное усиление для финалистов Суперлиги перед Еврокубками.

Американский крепкий форвард Киндал Хилл перешел из Запорожья в Киев-Баскет, о чем сообщает официальный сайт столичного клуба.

Это уже пятое подписание киевлян в межсезонье, ранее к команде присоединились Антон Мусиенко, Максим Сандул, Вячеслав Петров и Александр Тищенко.

В прошлом сезоне в составе БК Запорожье Хилл в среднем набирал 16,4 очка за игру, делал 8,2 подбора и отдавал 1,6 передачи. Всего в активе 24-летнего американца 40 матчей.

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Напомним, в новом сезоне Киев-Баскет дебютирует в Лиге чемпионов FIBA, где начнет выступления с первого раунда квалификации.

В прошлом сезоне киевляне играли в финальной серии Суперлиги, но уступили южненскому Химику (0:3).

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Баскетбол, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, Киндал Хилл.
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