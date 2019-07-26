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Одесса заполучила лучшего центрового чемпионата Беларуси

Одесса заполучила лучшего центрового чемпионата Беларуси
10:22 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Клуб украинской Суперлиги продолжает формировать состав на новый сезон.

Очередным новичком БК Одессы стал 24-летний украинский центровой Вадим Прокопенко, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта не разглашаются.

В прошлом сезоне Прокопенко в составе Борисфена из Могилева стал вице-чемпионом Беларуси и был признан лучшим центровым чемпионата.

Новобранец Одессы в поединках чемпионата Беларуси в среднем за игру проводил 28 минут и набирал по 13,6 очка, 7,9 подбора и 2,2 блок-шота.

Летом Прокопенко на Всемирной Универсиаде в Италии помог сборной Украины завоевать серебряные медали.

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Баскетбол, БК Одесса, Новости баскетбола, Вадим Прокопенко.
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