Одесса заполучила лучшего центрового чемпионата Беларуси

Новости спорта: Клуб украинской Суперлиги продолжает формировать состав на новый сезон.

Очередным новичком БК Одессы стал 24-летний украинский центровой Вадим Прокопенко, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта не разглашаются.

В прошлом сезоне Прокопенко в составе Борисфена из Могилева стал вице-чемпионом Беларуси и был признан лучшим центровым чемпионата.

Новобранец Одессы в поединках чемпионата Беларуси в среднем за игру проводил 28 минут и набирал по 13,6 очка, 7,9 подбора и 2,2 блок-шота.

Летом Прокопенко на Всемирной Универсиаде в Италии помог сборной Украины завоевать серебряные медали.