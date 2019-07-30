Баскетбол. Санон продолжит карьеру в Словении

Новости спорта: Украинский защитник будет играть за объединенный клуб "Цедевита Олимпия"

Атакующий защитник сборной Украины Иссуф Санон определился с продолжением клубной карьеры. В следующем сезоне он останется в Словении.

Впрочем, в украинца будет формально новый клуб. Санон выступать за «Цедевиту Олимпию». Это новая структура, которая образована путем слияния хорватской «Цедевиты» и словенской «Олимпии».

Новый клуб базируется в Любляне. Тренером будет Славен Римац, который в прошлом сезоне возглавлял «Цедевиту». В сезоне-2006/07 Римац выступал в Украине за «Азовмаш».

Напомним, в НБА права на Санона принадлежат «Вашингтону». Украинец участвовал в последней Летней лиге НБА.