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Умер известный баскетбольный тренер Воронин

Умер известный баскетбольный тренер Воронин
20:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Специалист становился чемпионом Украины в 1999 и 2002 годах.

Известный белорусский специалист Валентин Воронин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Воронин был известен в Украине по тренерской работе в БК Одессе, Химике, Бипа-Мода, львовской Политехнике и вознесенском Возко.

Также, стоит отметить, что специалист становился чемпионом Украины в 1999 и 2002 годах.

В 1994 году молодежная сборная Беларуси под руководством Воронина выиграла чемпионат Европы в дивизионе А.

Напомним, ранее сообщалось, что самый высокий бейсболист в мире скончался в результате ДТП.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Валентин Воронин.
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