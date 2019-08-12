Пустозвонов: Хотелось бы играть за рубежом

Новости спорта:Максим Пустозвонов рассказал о сборе украинской команды под руководством нового тренера и о поиске клуба.

32-летний форвард национальной сборной Украины Максим Пустозвонов рассказал о сборе украинской команды под руководством нового тренера и о поиске клуба.

«Этот сбор был ознакомительным, его изначально не планировали, идея его провести возникла спонтанно. Нам сообщили о приглашении буквально за неделю до начала. При этом дали понять, что приезд не является обязательным.

Кто хочет, может приехать, потренироваться, познакомиться с тренером. Тренеру было важно увидеть, с кем он имеет дело, показать свои системы обороны и нападения, какие акценты надо делать при переходе из обороны в нападение, как играть на центровых.

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В идеале хотелось бы играть за рубежом. Если не получится, то рассматриваю варианты с украинскими клубами, которые выступают в еврокубках. Это приоритет, но как будет на самом деле – посмотрим.

При выборе команды надо смотреть, кто тренер, свое место на площадке. Одна из первых составляющих – финансовое положение клуба. Не буду кривить душой – деньги для меня важны.

В идеале хотелось бы неплохо зарабатывать и играть на высоком уровне», – сказал Пустозвонов.