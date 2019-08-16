Новости спорта:Боснийский баскетболист Сеад Хаджифейзович подписал контракт с экс-чемпионами Украины.

Черкасские Мавпы просматривают боснийского форварда Сеада Хаджифейзовича, сообщает официальный сайт клуба.

По словам главного тренера Максима Михельсона, предварительный договор с легионером рассчитан на месяц.

В прошлом сезоне Хаджифейзович играл в чемпионате Сербии, в составе Нови Пазар в среднем за игру набирая 13,4 очка. До этого в течение двух сезонов баскетболист играл в Румынии за бухарестское Динамо и Галац.

Также на просмотре в Мавпах находится Сергей Попов, в прошлом сезоне Суперлиги игравший за Николаев.

Яркие моменты игры потенциального новичка "Мавп":

С командой Михельсона на сегодняшний день поддерживают форму два бывших баскетболиста Мавп: Александр Кобец и игрок Детройт Пистонз Святослав Михайлюк.

В прошлом сезоне Суперлиги Мавпы заняли последнее место в регулярном чемпионате и вылетели в первом раунде плей-офф от Запорожья (1:2 в трех матчах).