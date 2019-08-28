Михайлюк и Лень: известен рейтинг украинцев в симуляторе NBA 2K19

Новости спорта:Игроки сборной Украины по баскетболу получили свой рейтинг в компьютерной игре.

Баскетбольный симулятор NBA 2K20 опубликовал рейтинги всех игроков. Украинский свингмен Детройт Пистонс Святослав Михайлюк, для которого это будет второй сезон в НБА, получил рейтинг 70. В прошлом сезоне он набирал 3,2 очков, отдавал 0,9 передач и собирал 0,8 подборов за 10 минут на паркете.

Центровой "Атланта Хоукс" Алексей Лень проводет в лиге уже седьмой сезон, его рейтинг в симуляторе будет 77. Прошлый регулярный чемпионат он закончил с цифрами 11,1 очков и 5,5 подборов в среднем за матч.

До выступлений за Атланту украинский центровой пять лет защищал цвета Финикс Санс.