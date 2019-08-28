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Михайлюк и Лень: известен рейтинг украинцев в симуляторе NBA 2K19

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Михайлюк и Лень: известен рейтинг украинцев в симуляторе NBA 2K19
11:43 Сегодня Телеграф Basket.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игроки сборной Украины по баскетболу получили свой рейтинг в компьютерной игре.

Баскетбольный симулятор NBA 2K20 опубликовал рейтинги всех игроков. Украинский свингмен Детройт Пистонс Святослав Михайлюк, для которого это будет второй сезон в НБА, получил рейтинг 70. В прошлом сезоне он набирал 3,2 очков, отдавал 0,9 передач и собирал 0,8 подборов за 10 минут на паркете.

Михайлюк готовится к сезону в родном городе

Центровой "Атланта Хоукс" Алексей Лень проводет в лиге уже седьмой сезон, его рейтинг в симуляторе будет 77. Прошлый регулярный чемпионат он закончил с цифрами 11,1 очков и 5,5 подборов в среднем за матч. 

До выступлений за Атланту украинский центровой пять лет защищал цвета Финикс Санс. 

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НБА, Детройт Пистонс, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Атланта Хоукс, Финикс Санс.
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