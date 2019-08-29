Избран новый президент ФИБА

Новости спорта:Хамане Ньянг был избран новым президентом Международной баскетбольной федерации.

Малиец Хамане Ньянг был избран новым президентом Международной баскетбольной федерации (FIBA), сообщает официальный сайт организации.

За Ньянга единогласно проголосовали все присутствовашие на собрании Конгресса FIBA представители национальных федераций. Он будет занимать должность до 2023 года.

Ранее Хамане занимал должности вице-президента FIBA и ее африканского отделения, работал президентом Федерации баскетбола Мали и министром спорта в своей родной стране.

Вместе с новым президентом организация определилась с составом нового Центрального совета, который впервые соберется в сентябре в Пекине.