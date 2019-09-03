ЧМ-2019 по баскетболу: США в драматическом матче побеждает Турцию (Видео)

Новости спорта:Сборная США по баскетболу в очень драматичном поединке вырвала победу над сборной Турции на чемпионате мира 2019.

Сегодня в Китае проходят матчи второго тура группового турнира чемпионата мира 2019 по баскетболу.

Феерическое шоу устроили сборные США и Турции. Победитель был определен только на последних секундах овертайма. Больше повезло американским баскетболистам (93:92).

Чемпионат мира 2019 по баскетболу

2-й тур, 3 сентября, Китай

Группа E. США – Турция – 93:92 ОТ (26:21, 21:21, 18:19, 16:20, 12:11)

В других матчах игрового дня победы одержали сборные Бразилии, Франции и Литвы.

Группа F. Бразилия – Греция – 79:78 (15:19, 15:21, 26:13, 23:25)

Группа G. Иордания – Франция – 64:103 (18:25, 15:25, 17:28, 14:25)

Группа H. Литва – Канада – 92:69 (24:14, 22:22, 24:18, 22:15)

Завтра, 4 сентября, в рамках Чемпионата мира по баскетболу состоятся восемь поединков.