Украинский клуб Суперлиги провел ребрендинг

Новости спорта:Харьковский клуб сменил логотип.

Дебютант Суперлиги накануне старта чемпионата сменил клубный логотип.

Новое значок коллектива включает в себя три основных элемента: название, сокол (символ клуба, который держит в когтях баскетбольный мяч), сине-белый цвет символизирует небо, место где обычно обитает сокол, а оранжевый традиционный цвет баскетбольного мяча.

"Новый логотип клуба - это только первый шаг к формированию новой успешной и конкурентоспособной единицы на самом высоком эшелоне украинского баскетбола.

В современном мире бренд - это основа успешности чего. Поэтому мы хотим, чтобы у Харькова наконец появился достойный баскетбольный бренд", - заявил директор команды Сергей Чебышев.

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Новый логотип будет красоваться на домашней и выездной форме. Идет работа и над обновлением и атрибутики клуба, от фанатских шарфов до футболок и брелков.