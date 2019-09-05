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Украинский клуб Суперлиги провел ребрендинг

Украинский клуб Суперлиги провел ребрендинг
10:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости спорта:Харьковский клуб сменил логотип.

Дебютант Суперлиги накануне старта чемпионата сменил клубный логотип. 

Новое значок коллектива включает в себя три основных элемента: название, сокол (символ клуба, который держит в когтях баскетбольный мяч), сине-белый цвет символизирует небо, место где обычно обитает сокол, а оранжевый традиционный цвет баскетбольного мяча.

"Новый логотип клуба - это только первый шаг к формированию новой успешной и конкурентоспособной единицы на самом высоком эшелоне украинского баскетбола.

В современном мире бренд - это основа успешности чего. Поэтому мы хотим, чтобы у Харькова наконец появился достойный баскетбольный бренд", - заявил директор команды Сергей Чебышев.

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Новый логотип будет красоваться на домашней и выездной форме. Идет работа и над обновлением и атрибутики клуба, от фанатских шарфов до футболок и брелков.

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Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола, Харьковские Соколы.
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