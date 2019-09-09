Сестра действующего чемпиона NBA подозревается в убийстве

Новости спорта:Сестра форварда Лос-Анджелес Клипперс Кавая Леонарда арестована по обвинению в грабеже и убийстве.

Сестра форварда Лос-Анджелес Клипперс Кавая Леонарда арестована по обвинению в грабеже и убийстве, сообщает The Los Angeles Times.

Отмечается, что 31 августа 35-летняя Кимеша Уильямс, чье родство с Леонардом уже подтверждено, вместе со своей знакомой ограбила и избила 84-летнюю женщину в одном из казино в Южной Калифорнии.

Свидетели заявили, что сестра Леонарда и ее подруга проследовали за жертвой в туалет, где напали на нее и украли сумочку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице в минувшую среду, 4 сентября.

The sister of Clippers star Kawhi Leonard is one of two women charged with killing an 84-year-old woman, according to The Press-Enterprise https://t.co/K4S8mNrqt7 — CBS Los Angeles (@CBSLA) 7 сентября 2019 г.

Сейчас Уильямс содержится под стражей без залога в тюрьме Индио, Калифорния. Ориентировочная дата суда — 19 сентября.

Кавай Леонард летом подписал трехлетний контракт с Клипперс. В прошлом сезоне он стал чемпионом НБА в составе Торонто Рэпторс.