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Сестра действующего чемпиона NBA подозревается в убийстве

Сестра действующего чемпиона NBA подозревается в убийстве
07:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сестра форварда Лос-Анджелес Клипперс Кавая Леонарда арестована по обвинению в грабеже и убийстве.

Сестра форварда Лос-Анджелес Клипперс Кавая Леонарда арестована по обвинению в грабеже и убийстве, сообщает The Los Angeles Times.

Отмечается, что 31 августа 35-летняя Кимеша Уильямс, чье родство с Леонардом уже подтверждено, вместе со своей знакомой ограбила и избила 84-летнюю женщину в одном из казино в Южной Калифорнии.

Свидетели заявили, что сестра Леонарда и ее подруга проследовали за жертвой в туалет, где напали на нее и украли сумочку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице в минувшую среду, 4 сентября.

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Сейчас Уильямс содержится под стражей без залога в тюрьме Индио, Калифорния. Ориентировочная дата суда — 19 сентября.

Кавай Леонард летом подписал трехлетний контракт с Клипперс. В прошлом сезоне он стал чемпионом НБА в составе Торонто Рэпторс.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Кавай Леонард.
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