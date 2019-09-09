Тренер сборной США по баскетболу заявил, как мотивировал игроков защищаться

Новости спорта:Наставник сборной США в шутливой форме пригрозил игрокам анулировать их контракты, если они не начнут играть в обороне.

Главный тренер сборной США Грегг Попович пошутил по поводу того, как ему удалось добиться от своих подопечных такой хорошей игры в защите на ЧМ по баскетболу.

"Я сказал им, что если они не будут хорошо играть в защите, то их контракты в НБА будут аннулированы", – передает слова Поповича The Gardner News.

Процент реализации бросков соперников сборной США на ЧМ-2019 составляет 36.

В последних двух матчах американцы позволили соперникам набрать в сумме всего 98 очков. Это лучший показатель для сборной США с 1988 года.