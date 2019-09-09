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Тренер сборной США по баскетболу заявил, как мотивировал игроков защищаться

Тренер сборной США по баскетболу заявил, как мотивировал игроков защищаться
19:30 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник сборной США в шутливой форме пригрозил игрокам анулировать их контракты, если они не начнут играть в обороне.

Главный тренер сборной США Грегг Попович пошутил по поводу того, как ему удалось добиться от своих подопечных такой хорошей игры в защите на ЧМ по баскетболу.

"Я сказал им, что если они не будут хорошо играть в защите, то их контракты в НБА будут аннулированы", – передает слова Поповича The Gardner News.

Процент реализации бросков соперников сборной США на ЧМ-2019 составляет 36.

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В последних двух матчах американцы позволили соперникам набрать в сумме всего 98 очков. Это лучший показатель для сборной США с 1988 года.

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Чемпионат мира, Сборная США, Грегг Попович, Новости баскетбола.
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