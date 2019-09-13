Аргентинский баскетболист побил рекорд чемпионатов мира (Видео)

Новости спорта:39-летний аргентинский баскетболист Луис Скола стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов мира по баскетболу.

Сегодня, 13 сентября, в Китае состоялись полуфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу-2019. В частности, Испания в тяжелом поединке одолела Австралию, а сенсационная Франция без шансов уступила Аргентине.

На ЧМ-2019 в составе сборной Аргентины блистал Луис Скола, который в свои 39 лет установил очередное достижение. Ранее тяжелый форвард сумел стать вторым бомбардиром в истории чемпионатов мира, а после сегодняшнего триумфа ветерану покорился рекорд: Скола стал самым результативным баскетболистом в истории плей-офф ЧМ (214 очков). В игре Луис оформил дабл-дабл, набрав 28 пунктов. Такая результативность позволила ему обойти в списке лучших бомбардиров экс-баскетболиста сборной Испании Хуана Карлоса Наварро (213 очков).

В FIBA отметили потрясающее выступление Сколы в полуфинале ЧМ-2019:

С 2007 по 2017 год Скола выступал в НБА. В нынешнее время уроженец Буэнос-Айреса играет в Китае за Шанхай Шаркс. Отметим, в активе форварда 2 олимпийские медали в составе национальной команды: "золото"Афин 2004 года и "бронза" Пекина 2008 года.