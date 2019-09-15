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В Запорожье проходит баскетбольный Мемориал Гаврилова (Фото)

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В Запорожье проходит баскетбольный Мемориал Гаврилова (Фото)
09:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук БК Запорожье

Новости спорта:В Запорожье завершился второй игровой день Мемориала Гаврилова

Накануне старта нового баскетбольного сезона, в Запорожье проходит ежегодный товарищеский турнир, посвященный Вячеславу Гаврилову, бывшему главе правления Запорожского завода ферросплавов.

Данный мемориал проходит уже девятый год подряд. 

 

Во второй игровой день встретились два новичка Суперлиги Прометей и Харьковские Соколы. Каменской Прометей этим летом отлично поработал на трансферном рынке, его даже начали заносить в фавориты на чемпионство, но по игре у них сейчас не все гладко.

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Харьковские Соколы - "Прометей" - 76:82 (17:19, 21:20, 25:26, 13:17)

Соколы: Джексон 31 + 6 подборов, Тиг 11, Жаулис 9 + 9 подборов, Козлов 8

Прометей: Калпеппер 20, Лукашрв 13, Сидоров 13, Миллер 13 + 8 подборов

Соколы отлично держались весь матч и победитель определился лишь в последние минуты игры.

Во втором матче дня хозяева турнира Запорожье не оставил шансов БК Одессе. 

БК "Запорожье" - БК "Одесса" - 85:69 (27:17, 21:12, 28:20, 9:20)

Запорожье: Шевченко 19 + 7 подборов, Симмонс 14 + 6 подборов, Харрис 11 + 9 подборов, Столлворт 9, Немцу 9

Одесса: Мэйси 19, Новиков 10 + 6 подборов, Кадыгроб 9, Носков 9 + 7 подборов, Холлоуэй 9, Артамонов 9

На первую половину команды ушли при счете 48-29 в пользу Запорожья, в третьей четверти баскетболисты плеханова увеличили разрыв еще на восемь очков. В последней десятиминутке тренер хозяев дал время молодым игрокам, чем воспользовались гости и немного сократили разрыв.

Сегодня состоится финал ЧМ по баскетболу

Турнирная таблица после второго игрового дня

1. Запорожье 2-0

2 БК Одесса 1-1

3. Прометей 1-1

4 Харьковские Соколы 0-2

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БК Одесса, Новости баскетбола, Мемориал Гаврилова, БК Запорожье, БК Прометей, Харьковские Соколы.
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