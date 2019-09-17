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Сегодня Днепр и Химик разыграют Суперкубок Украины по баскетболу

Сегодня Днепр и Химик разыграют Суперкубок Украины по баскетболу
14:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Поединок начнется в 18:00 и в прямом эфире будет показан на телеканале Xsport.

Во вторник, 17 сентября, чемпион Украины «Химик» сыграет дома первый матч за Суперкубок Украины против обладателя Кубка Украины – «Днепра».

«Химик» в межсезонье попрощался с тремя легионерами и украинскими костяком в лице Павлова, Антипова и Сидорова.

Главной потерей «Днепра» стал уход многолетнего лидера – Александра Мишулы, который перебрался в Турцию. В то же время в команду вернулся Иссуф Санон и пришел Генри Дугат, известный по выступлениям в «Будивельнике».

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Букмекеры считают фаворитом матча «Днепр». На победу гостей коэффициент 1.74, в то время как на «Химик» - 1.84.

Поединок начнется в 18:00 и в прямом эфире будет показан на телеканале Xsport, а также на сайте fbu.ua. Ответный матч состоится 21 сентября в Днепре.

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Баскетбол, БК Днепр, БК Химик, Новости баскетбола.
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