Сегодня Днепр и Химик разыграют Суперкубок Украины по баскетболу

Новости спорта:Поединок начнется в 18:00 и в прямом эфире будет показан на телеканале Xsport.

Во вторник, 17 сентября, чемпион Украины «Химик» сыграет дома первый матч за Суперкубок Украины против обладателя Кубка Украины – «Днепра».

«Химик» в межсезонье попрощался с тремя легионерами и украинскими костяком в лице Павлова, Антипова и Сидорова.

Главной потерей «Днепра» стал уход многолетнего лидера – Александра Мишулы, который перебрался в Турцию. В то же время в команду вернулся Иссуф Санон и пришел Генри Дугат, известный по выступлениям в «Будивельнике».

Букмекеры считают фаворитом матча «Днепр». На победу гостей коэффициент 1.74, в то время как на «Химик» - 1.84.

Поединок начнется в 18:00 и в прямом эфире будет показан на телеканале Xsport, а также на сайте fbu.ua. Ответный матч состоится 21 сентября в Днепре.