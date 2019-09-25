МБК Николаев подписал первого иностранца

Новости спорта:МБК Николаев усилил ростер американским защитником.

Вчера, 25 сентября, стало известно, что МБК Николаев не будут исключать из Суперлиги.

А уже сегодня николаевский клуб подписал первого легионера. Им стал американский защитник Давелл Роби. Роби четыре года играл в студенческой лиге NCAA, где защищал цвета университета Сент-Луиса, где был одним из лидеров коллектива.

Прошлый год он отыграл за чешский Брно. За 29 минут в среднем на паркете игрок набирал 12 очков, собирал 5 подборов и отдавал 2,9 передачи.

"Надеюсь, что Роби быстро включится в команду, будет полезным и понравится нашим болельщикам", - заявил президент клуба Андрей Черепанов.