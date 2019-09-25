Сумасшедший слэм-данк от украинца в европейском чемпионате (Видео)

Новичок испансокй Фуэнлабрады Вячеслав Бобров забил потрясающий данк в игре против Бургоса. Это не спасло его команду от поражения 76:87. Украинец провел на паркете 22 минуты, за которые набрал 6 очков и собрал 1 подбор. Стоит отметить, что Бургос является соперником Киев-Баскета в Лиге чемпионов.