Алексей Лень получил травму

Новости спорта:Центровой сборной Украины несколько недели побудет в лазарете команды.

Центровой Алексей Лень не задолго до старта сезона вылетел с игры из-за проблем с поясницей.

Ближайшую неделю он будет под присмотром врачей.

Прошлый сезон стал у него самым результативным в карьере. Его показатели: 11, 1 очков, 5,5 подборов и 1,1 передачи. Алексей также стал более разносторонним, добавив в свой арсенал стабильный дальний бросок.

Вальверде устпал от вопросов о Неймаре

Пока что точная роль в этом сезоне не называется, но. полагаю, что на него рассчитывают, как на основного пятого номера.