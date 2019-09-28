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Алексей Лень получил травму

Алексей Лень получил травму
08:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Центровой сборной Украины несколько недели побудет в лазарете команды.

Центровой Алексей Лень не задолго до старта сезона вылетел с игры из-за проблем с поясницей.

Ближайшую неделю он будет под присмотром врачей.

Прошлый сезон стал у него самым результативным в карьере. Его показатели: 11, 1 очков, 5,5 подборов и 1,1 передачи. Алексей также стал более разносторонним, добавив в свой арсенал стабильный дальний бросок.

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Пока что точная роль в этом сезоне не называется, но. полагаю, что на него рассчитывают, как на основного пятого номера.

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Детройт Пистонс, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Атланта Хоукс, Нововсти баскетбола.
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