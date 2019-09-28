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Вальверде назвал странную цель Барселоны

Вальверде назвал странную цель Барселоны
07:42 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Эпопея с Неймаром, видимо, окончательно довела Эрнесто Вальверде.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде остался недоволен тем, что на пресс-конференции его снова спрашивали о нападающем ПСЖ Неймаре.

«Разговоры о Неймаре никогда не заканчиваются. Летом мы все ждали, когда наступит сентябрь, чтобы слухи закончились. больше мне нечего об этом сказать.

Все эти разговоры (об иске Неймара к Барсе) о проблемах с продлением его контракта – это внутренние вопросы, которые решать не мне.

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Нашей целью должна стать пресс-конференция, где я не говорю о Неймаре», – сказал Вальверде.

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ПСЖ, ФК Барселона, Неймар, Эрнесто Вальверде.
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