Вальверде назвал странную цель Барселоны

Новости спорта:Эпопея с Неймаром, видимо, окончательно довела Эрнесто Вальверде.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде остался недоволен тем, что на пресс-конференции его снова спрашивали о нападающем ПСЖ Неймаре.

«Разговоры о Неймаре никогда не заканчиваются. Летом мы все ждали, когда наступит сентябрь, чтобы слухи закончились. больше мне нечего об этом сказать.

Все эти разговоры (об иске Неймара к Барсе) о проблемах с продлением его контракта – это внутренние вопросы, которые решать не мне.

Нашей целью должна стать пресс-конференция, где я не говорю о Неймаре», – сказал Вальверде.