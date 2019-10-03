Герун прокомментировал свой успешный матч в Еврокубке

Новости спорта:Владимир Герун поделился эмоциями от своего успешного матча.

Центровой Уникахи Владимир Герун высказался о матче 1-го тура Еврокубка против "Будучности" (83:70). Герун наработал на 24 балла рейтинга эффективности, что является лучшим показателем в составе обеих команд.

"Чувство очень хорошее, мы стали играть значительно лучше. Мы нуждались в этой победе, потому что усердно работали в предсезонке, хоть и не смогли выиграть на старте чемпионата Испании.

Я думаю, что этот успех поможет нам прогрессировать. Я действительно показал хорошую игру, но нужно отметить моих товарищей по команде. У нас хорошая команда, нам нужно побеждать больше. Я думаю, что команде нужно наладить химию. У нас много новых игроков, нам нужно больше ощущать единство.

Нам нужно больше работать, а эта победа поможет двигаться в правильном направлении", - приводит слова Геруна Diariosur.es.