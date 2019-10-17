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Легендарный украинский баскетболист высказался об уровне Суперлиги

Легендарный украинский баскетболист высказался об уровне Суперлиги
16:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпион НБА Станислав Медведенко высказался об уровне нынешней Суперлиги.

«Есть два момента. За счет легионеров поднялся средний уровень команд. Сейчас в каждом клубе по 3-4 таких игрока. Конечно же, не все легионеры качественные, но тем не менее, уровень чемпионата растет.

Но если брать второй аспект, то я считаю, что это очень плохо для украинского баскетбола. Многие игроки, которым 18-20 лет, могли бы сейчас получать время и больше играть. На протяжение следующих 2-3 лет их можно было бы расценивать как пополнение национальной сборной. Но сейчас они лишены этого шанса, у них будет стагнация в развитии.

Естественно, те результаты, которые показали наши юниорские сборные, также не радуют. Из шести сборных, женских и мужских, только одна осталась в дивизионе А, все остальные – в дивизионе В. А сейчас еще и легионеры добавляются, в конечном итоге снова получаем стагнацию молодых исполнителей.

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Считаю, что нужно было делать ограничение по легионерам в виде двух игроков. У нас играют только две команды в еврокубках, и то у «Днепра» всего один легионер. Что касается «Киев-Баскета», то разрешать подобное под одну команду... Это уже в свое время проходила Греция и другие страны.

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В конце концов все сделали ограничение. За исключением разве что топовых лиг, где очень сильно развит баскетбол, детские школы и академии. Вот они могут себе такое позволить, а у нас, к сожалению, уровень не настолько высок. Мы себе такого позволить не может и такими шагами убиваем украинский баскетбол», – сказал Медведенко.

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Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола, Слава Медведенко.
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