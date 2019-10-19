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Экс-наставник сборной Украины возглавил самый слабый клуб Суперлиги

Экс-наставник сборной Украины возглавил самый слабый клуб Суперлиги
15:44 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Харьковские Соколы определились с новым тренером.

“Харьковские Соколы” быстро определились с заменой Владимиру Ковалю, который покинул пост главного тренера.

Как сообщает официальный сайт харьковчан, новым наставником команды стал бывший главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин, выводивший национальную команду в плей-офф Евробаскета-2015.

В сезоне 2018/2019 Мурзин возглавлял “Киев-Баскет”, с которым дошел до финала плей-офф.

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“Хорошо, что у команды будет двухнедельный перерыв между матчами, у нас будет время познакомиться поближе и подготовиться к следующим поединкам. Из ребят я хорошо знаком с Бояркиным, Козловым, Тихоновым и Тищенко. Некоторые матчи “Соколов” видел, поэтому понимаю, с чем буду роаботать”, — сказал Мурзин.

К работе с новым клубом Мурзин приступит уже завтра, 20 октября, когда “Соколы” сыграют с харьковским “Политехником” в Кубке Украины.

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Суперлига, Евгений Мурзин, Новости баскетбола, Владимир Коваль, Харьковские Соколы.
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