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Украинские клубы в Кубке ФИБА: анонс матчей Днепра и Киев-Баскета

Украинские клубы в Кубке ФИБА: анонс матчей Днепра и Киев-Баскета
16:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Сегодня, 30 октября, свои матчи в Кубке ФИБА проведут украинские клубы.

Сегодня, 30 октября, состоятся игры второго тура Кубка ФИБА.

В группе F украинский Киев-Баскет сразится в Болгарии с местным вице-чемпионом Левски, а Днепр примет белорусского чемпиона Цмоки-Минск.

В первом туре состоялось украинское дерби, в котором сильнее был Киев-Баскет. Теперь киевлянам предстоит выезд в Софию, где им придется бороться с Левски, которое в первом туре потерпело поражение в Беларуси.

Днепр же эксперты записывали в фавориты группы, но они уже подпортили себе положение поражением в Киеве, поэтому теперь очки терять не стоит. 

Стоит отметить, несмотря на то, что минский клуб играет в Лиге ВТБ, фаворитом считается именно Днепр. В игре против Левски также фаворитом является украинский коллектив. Предполагается, что украинские команд в тяжелой борьбе, но все же одержат победы и выйдут на проходные места в группе. 

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Матчи можно будет посмотреть на ютуб-каналах FIBA и украинской федерации баскетбола. 

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Суперлига, БК Днепр, Новости спорта, Новости баскетбола, Кубок ФИБА, Киев-Баскет.
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