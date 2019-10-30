Украинские клубы в Кубке ФИБА: анонс матчей Днепра и Киев-Баскета

Новости спорта:Сегодня, 30 октября, свои матчи в Кубке ФИБА проведут украинские клубы.

Сегодня, 30 октября, состоятся игры второго тура Кубка ФИБА.

В группе F украинский Киев-Баскет сразится в Болгарии с местным вице-чемпионом Левски, а Днепр примет белорусского чемпиона Цмоки-Минск.

В первом туре состоялось украинское дерби, в котором сильнее был Киев-Баскет. Теперь киевлянам предстоит выезд в Софию, где им придется бороться с Левски, которое в первом туре потерпело поражение в Беларуси.

Днепр же эксперты записывали в фавориты группы, но они уже подпортили себе положение поражением в Киеве, поэтому теперь очки терять не стоит.

Стоит отметить, несмотря на то, что минский клуб играет в Лиге ВТБ, фаворитом считается именно Днепр. В игре против Левски также фаворитом является украинский коллектив. Предполагается, что украинские команд в тяжелой борьбе, но все же одержат победы и выйдут на проходные места в группе.

Матчи можно будет посмотреть на ютуб-каналах FIBA и украинской федерации баскетбола.