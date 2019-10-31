Баскетбол. Украинка Ягупова продолжает покорять Евролигу

Новости спорта:Алина Ягупова стала самой результативной баскетболисткой поединка Евролиги "Фенербахче" - "Гдыня".

Капитан национальной женской сборной Украины Алина Ягупова стала самой результативной баскетболисткой поединка Евролиги "Фенербахче" - "Гдыня".

Украинка внесла весомый вклад в победу турецкого клуба над польским - 68:48, сообщает пресс-служба ФБУ.

"За 37 минут и 10 секунд Алина набрала 24 очка, реализовав 5 из 8-ми трехочковых бросков, имела 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 17 ноября женская сборная Украины проведет в Харькове матч квалификации чемпионата Европы против Португалии.