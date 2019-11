Адетокумбо покорилось уникальное достижение в НБА

Форвард Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо стал первым баскетболистом в истории НБА, который набрал 200 очков, совершил 100 подборов и отдал 50 результативных передач в восьми стартовых матчах сезона.

Грек отыграл почти 36 минут в сегодняшнем матче против Лос-Анджелес Клипперс (129:124) и оформил дабл-дабл с 38 очками и 16 подборами.

Giannis Antetokounmpo had 38 Pts, 16 Reb and 9 Ast in a win at the Clippers.

He became the 1st player since the merger to have 3 straight 30-15-5 games and the 1st player in NBA history to have 200+ Pts, 100+ Reb and 50+ Ast in their first 8 games of a season.

h/t @EliasSports pic.twitter.com/YKo4bsHDIg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 7 ноября 2019 г.