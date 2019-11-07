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Михайлюк помог Детройту обыграть Нью-Йорк в NBA (Видео)

Михайлюк помог Детройту обыграть Нью-Йорк в NBA (Видео)
08:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Святослав Михайлюк принял участие в победном матче Детройт Пистонз против аутсайдера Востока Нью-Йорк Никс .

Атакующий защитник Святослав Михайлюк принял участие в победном матче Детройт Пистонз против аутсайдера Востока Нью-Йорк Никс (122:102).

Украинец начал игру на скамейке запасных, но в общем провел на паркете почти 16 минут. Однако за это время ему не удалось набрать ни одного очка (2 броска с игры). На его счету 2 подбора, 2 передачи и 3 потери.

Самым результативным в составе хозяев стал Андре Драммонд (27 очков), за Нью-Йорк Никс больше всех настрелял Джулиус Рэндл (20).

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Пистонз благодаря этой победе поднялись на 8-ю строчку в Восточной конференции.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (4-5) — Нью-Йорк Никс (1:7) 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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