Михайлюк помог Детройту обыграть Нью-Йорк в NBA (Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк принял участие в победном матче Детройт Пистонз против аутсайдера Востока Нью-Йорк Никс .

Атакующий защитник Святослав Михайлюк принял участие в победном матче Детройт Пистонз против аутсайдера Востока Нью-Йорк Никс (122:102).

Украинец начал игру на скамейке запасных, но в общем провел на паркете почти 16 минут. Однако за это время ему не удалось набрать ни одного очка (2 броска с игры). На его счету 2 подбора, 2 передачи и 3 потери.

Самым результативным в составе хозяев стал Андре Драммонд (27 очков), за Нью-Йорк Никс больше всех настрелял Джулиус Рэндл (20).

Пистонз благодаря этой победе поднялись на 8-ю строчку в Восточной конференции.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (4-5) — Нью-Йорк Никс (1:7) 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)