Звезда НБА получил необычную травму

Новости спорта:Кристиано Фелисио получил перелом правого запястья во время тренировки команды.

Центровой Чикаго Буллз Кристиано Фелисио получил перелом правого запястья во время тренировки команды, сообщает журналист NBC Sports Chicago Кей Си Джонсон.

Бразилец получил травму в понедельник во время тренировки команды в Advocate Center и будет восстанавливаться от четырех до шести недель.

27-летний баскетболист находится в структуре Чикаго Буллз с 2015 года, но первые два сезона после переезда в новый клуб выступал в Летней лиге.

Фелисио также выступает за сборную Бразилии, в составе которой играл на ЧМ-2019 в Китае.