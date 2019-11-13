Звезда НБА получил необычную травму

Центровой Чикаго Буллз Кристиано Фелисио получил перелом правого запястья во время тренировки команды, сообщает журналист NBC Sports Chicago Кей Си Джонсон.
Бразилец получил травму в понедельник во время тренировки команды в Advocate Center и будет восстанавливаться от четырех до шести недель.
27-летний баскетболист находится в структуре Чикаго Буллз с 2015 года, но первые два сезона после переезда в новый клуб выступал в Летней лиге.
Фелисио также выступает за сборную Бразилии, в составе которой играл на ЧМ-2019 в Китае.