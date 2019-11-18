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Понедельник, 18.11.2019
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НБА: Алексей Лень набрал 3 очка за Атланту (Видео)

НБА: Алексей Лень набрал 3 очка за Атланту (Видео)
13:34 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Результаты матчей НБА за 17.11.19

Вчера состоялся ряд матчей в сильнейшей баскетбольной лиге мире. Единственной сенсацией можно считать поражение Бостона от Сакраменто.

Получил свои минуты и Алексей Лень. В игре против Лейкерс украинский центровой провел на паркете 15 минут, за которые сумел набрать 3 очка и собрать 4 подбора.

"Кливленд" – "Филадельфия" 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)

"Кливленд": Секстон (17), Лав (12), Томпсон (12 + 9 подборов), Гарлэнд (11), Осман (5) - старт; Кук (4), Маккини (7), Жижич (6), Найт (4), Деллаведова (0), Кларксон (15), Портер (2)

"Филадельфия": Харрис (27), Эмбиид (14), Хорфорд (11 + 7 передач), Симмонс (10 + 11 передач), Ричардсон (8) - старт; Скотт (4), Эннис (14), О'Куинн (0), Нето (0), Берк (5), Тибулл (8), Милтон (0), Коркмаз (13)

Клуб украинца сенсационно уступил в чемпионате Испании

"Сакраменто" – "Бостон" 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24)

"Сакраменто": Хилд (35 + 4 перехватов), Барнс (13), Бьелица (12 + 14 подборов), Холмс (9 + 11 подборов), Джозеф (2) - старт; Джайлс (8), Ариза (0), Дедмон (7), Феррелл (2), Богданович (12 + 10 передач)

"Бостон": Браун (18 + 8 подборов), Уокер (15 + 9 передач), Тайс (14 + 10 подборов), Тейтум (14), Смарт (5 + 9 передач) - старт; Оджолей (11), Кантер (10 + 7 подборов), Уильямс (1), Эдвардс (3), Уанамейкер (8), Грин (0)

"Мемфис" – "Денвер" 114:131 (32:28, 17:44, 31:36, 34:23)

"Мемфис": Джексон (22), Валанчюнас (16 + 10 подборов), Морант (13), Краудер (8), Брукс (4) - старт; Кларк (19), Хилл (4), Андерсон (7), Кабокло (5), Джонс (4 + 7 передач), Мелтон (10), Гудурич (2)

"Денвер": Мюррэй (39 + 8 передач), Миллсэп (23 + 5 перехватов), Йокич (9 + 8 передач), Харрис (8), Бартон (6) - старт; Эрнангомес (15), Вандербилт (0), Портер (0), Пламли (9 + 7 подборов), Грант (12), Крэйг (0), Моррис (8), Бизли (2)

"Орландо" – "Вашингтон»" 125:121 (29:22, 32:30, 27:25, 37:44)

"Орландо": Вучевич (30 + 17 подборов), Фурнье (25 + 9 передач), Фульц (19), Гордон (13 + 9 подборов), Амину (6) - старт; Айвунду (2), Бамба (2), Картер-Уильямс (0), Огастин (13), Росс (15)

"Вашингтон": Бил (34 + 8 передач), Брайант (14), Томас (1989) (13), Хачимура (6), Браун мл. (2 + 7 подборов) - старт; Вагнер (12), Бертанс (15 + 8 подборов), Смит (4), Майлз (21)

"Новый Орлеан" – "Голден Стэйт" 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31)

"Новый Орлеан": Редик (26), Холидэй (22 + 8 подборов + 9 передач), Хэйс (10 + 10 подборов), Мур (10 + 7 подборов), Уильямс (5 + 10 подборов) - старт; Мелли (16), Читэм (0), Грэй (0), Александер-Уокер (19)

"Голден Стэйт": Паскаль (30 + 7 подборов), Робинсон-мл. (14), Коули-Стайн (9), Грин (7), Беркс (7) - старт; Крисс (10 + 7 подборов), Спеллман (4), Боумен (19), Пул (0)

"Лейкерс" – "Атланта" 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)

«Лейкерс»: Джеймс (33 + 7 подборов + 12 передач), Дэвис (14 + 5 блокшотов), Колдуэлл-Поуп (13), Грин (11 + 7 подборов), МакГи (2 + 7 подборов) - старт; Кузма (17), Дадли (0), Ховард (2 + 9 подборов), Кук (2), Рондо (15), Карусо (11), Дэниелс (2)

"Атланта": Янг (31 + 7 передач - 8 потерь), Реддиш (13), Паркер (11 + 8 подборов + 4 перехватов), Хантер (11), Джонс (4) - старт; Фернанду (4), Парсонс (0), Лень (14:45 минуты = 3 очка (1/2 двухочковых, 0/3 трехочковых, 1/2 штрафных), 4 подбора (1 в нападении), 1 фол), Браун (2), Бембри (4), Тернер (7), Крэбб (11), Уоллес (0)

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