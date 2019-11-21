Барселона может пополнится чемпионом НБА

Новости спорта:Пау Газоль может прописаться в Барселоне, сообщает местное издание ESports.

39-летний баскетболист днем ранее был отчислен Портленд Трэйл Блэйзерс, но ранее заявлял о желании представлять сборную Испании на грядущих Олимпийских играх 2020 года.

Для этого он может перебраться обратно в Испанию, где выступал в составе Барселоны в течение трех лет прежде, чем перебраться в НБА и стать двукратным чемпионом Ассоциации в майке Лос-Анджелес Лейкерс.

Пау подписал контракт с Портлендом в июле нынешнего года, но так и не провел в майке Трэйл Блэйзерс ни одного матча в текущем сезоне.

Напомним, Газоль шесть раз принимал участие в Матче всех звезд НБА, а в 2002 году был признан Новичком года в Ассоциации.

На сегодняшний день Барселона занимает второе место в турнирной таблице баскетбольного чемпионата Испании, а также возглавляет таблицу Евролиги.