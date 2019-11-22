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Легендарный тренер намерен завершить карьеру после этого сезона

Легендарный тренер намерен завершить карьеру после этого сезона
16:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Грегг Попович намерен "уйти на пенсию" после Олимпиады-2020.

Согласно авторитетным американским источникам, Грегг Попович после Олимпиады 2020 планирует закончить карьеру баскетбольного тренера. 

На Олимпиаде он будет тренировать сборную США, с которой в сентябре сумел взять лишь седьмое место Чемпионата мира. 

Также Попович известен тем, что проводит уже 24-й сезон главным тренером команды Сан-Антонио Сперс. За это время франшиза не пропустила ни одного плей-офф.

Голден Стэйт близок к антирекорду франшизы

За свою карьеру он приводил Сперс к пяти победам в чемпионате, а также признавался трижды лучшим тренером по итогам сезона.

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НБА, Новости спорта, Грегг Попович, Новости баскетбола, Сан-Антонио Сперс.
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