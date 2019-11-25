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Киев-Баскет расторг контракт с украинским центровым

Киев-Баскет расторг контракт с украинским центровым
08:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский форвард Киев-Баскета Максим Сандул покинул клуб.

Центровой Киев-Баскета Максим Сандул покинул клуб, сообщает basket-planet.com, ссылаясь на слова главного тренера киевлян Айнарса Багатскиса.

Контракт был расторгнут по обюдному согласию сторон, несмотря на то, что игрок и клуб продлевали соглашение минувшим летом.

В нынешнем сезоне Сандул провел 5 матчей в Суперлиге, в которых набирал 3,8 очка и совершал 4 подбора в среднем за 16 минут на площадке.

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В среду Киев-Баскет сыграет против Цмоки-Минск в Кубке Европы FIBA, а в пятницу вице-чемпион Украины встретится с Харьковскими Соколами в рамках очередного матча Суперлиги.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, Максим Сандул, БК Киев-Баскет.
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